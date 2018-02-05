Владимир Сорокин получил премию «НОС» за роман «Манарага»

Писатель Владимир Сорокин стал победителем литератураной премии «НОС» за роман «Манарага». Трансляция велась на сайте премии.

Алексею Сальникову достался «Приз критического сообщества» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него».

В шорт-лист премии вошли книги «Текст» Дмитрия Глуховского, «Иншалла. Чеченский дневник» Анны Тугаревой, «В Советском союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Заххок» Владимира Медведева, «Иван Ауслендер» Германа Садулаева, «Белая кисть» Станислава Снытко и «Головастик и святые» Андрея Филимонова.

В январе Сорокин победил в номинации «Приз читательских симпатий» этой же премии.

Роман Владимира Сорокина «Манарага» вышел в середине марта в издательстве Corpus. Он рассказывает о взаимоотношениях человечества с книгами. Главный герой «Манараги» — специалист по русской классике по имени Геза Яснодворский.

Премия «НОС» была основана в 2009 году. Ее учредитель — фонд Михаила Прохорова.