Подозреваемого в хищении при строительстве подлодок для Минобороны нашли мертвым в СИЗО

Фигурант уголовного дела о мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны Валерий Пшеничный найден мертвым в СИЗО Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Семченкова, участвующего в деле.

«Пшеничного обнаружили мертвым в следственном изоляторе в понедельник. С момента заключения под стражу он находился в четырехместной камере. Сегодня он примерно на час оставался в камере один. После этого его обнаружили мертвым. Причины смерти пока неизвестны», — сказал адвокат.

По данным «Фонтанки», двух соседей Пшеничного, тоже фигурантов дел о мошенничества, отправили в суд и на следственные действия. Третьего отправили в следственный кабинет на встречу с адвокатом. Через час он вернулся в камеру и обнаружил 56-летнего Валерия Пшеничного мертвым.

Напомним, что Пшеничный был задержан 18 января в Санкт-Петербурге вместе с заместителем главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глебом Емельченковым по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, Емельченков вместе с Пшеничным и другими лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке 3D-модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 и похитили 100 млн рублей.

Контракт с Минобороны был заключен в 2013 году, его стоимость составила около миллиарда рублей. Оба фигуранта дела свою вину не признали.

При оглашении постановления Октябрьского районного суда Петербурга о заключении обоих фигурантов под стражу до 15 марта стало известно, что в рамках уголовного дела также был задержан еще один топ-менеджер «Новит Про» Андрей Петров, который заключил досудебное соглашение и дал показания против Емельченкова и Пшеничного.