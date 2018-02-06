Минобороны обвинило «Фонтанку» в нарушении «пределов допустимого» за публикацию личных данных сбитого летчика

Министерство обороны обвинило издание «Фонтанка» и журналиста Дениса Короткова в нарушении «пределов допустимого» из-за публикации статьи, в которой рассказывалось, как зная личный номер и дату рождения военного, получить его данные. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ведомства. В качестве примера издание воспользовалось личным номером погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

«Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством», — говорится в заявлении ведомства.

По мнению оборонного ведомства, редакция «Фонтанки» пошла на это «в погоне за цитированием».

«Используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные летчика майора Романа Филипова некто Д.Коротков, не стоящий и тени нашего офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчетам. До чего же надо было опуститься, чтобы после этого еще и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации», — говорится в заявлении ведомства.

Издание заявило, что не публиковало личных данных погибшего летчика кроме тех, что раскрыло Минобороны — имени и фамилии.

«Цель нашей публикации — закрыть лазейку, которую проморгала ответственная за сайт пресс-служба Минобороны и которую с 2014 года могут использовать потенциальные противники Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в публикации рассказывается, как можно получить информацию, используя личный номер и дату его рождения. При этом, подчеркнули в издании, в статье эти данные не расскрываются.

«Если несколько раз нажать на сброс, появляется функция восстановления пароля, для чего нужно ввести личный номер и дату рождения. Новый пароль высылается на электронную почту, адрес которой можно подобрать — служба техподдержки ее частично показывает»,— рассказали в издании.

Напомним, что Филипов погиб 3 февраля в Сирии после того, как Су-25, которым он управлял, сбили террористы. В Минобороны сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами.