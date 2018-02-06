ВC обязал МВД выплатить 2 млн рублей cемье погибшего после экзамена в ОМОН

Верховный суд обязал МВД выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье Максима Ядыкова, который погиб после экзаменационного боя при устройстве в ОМОН в Марий Эл. Об этом говорится в сообщении «Комитета против пыток».

В 2016 году Йошкар-олинский городской суд уже обязывал МВД выплатить компенсацию матери, отцу и брату погибшего в общей сумме два миллиона рублей, однако ведомство смогло обжаловать это решение в Верховном суде республики Марий Эл. Юристы «Комитета против пыток» подали кассацию в ВС, который встал на сторону семьи погибшего.

«Верховный суд посчитал, что приведенные в кассационной жалобе доводы истцов заслуживают внимания, так как свидетельствуют о существенном нарушении судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, повлиявшим на исход дела», — говорится в сообщении организации.

Ядыков умер в октябре 2014 года после сдачи экзамена по физической подготовке для поступления на службу в ОМОН. В день экзамена родителям мужчины позвонили, сообщив, что он госпитализирован, так как ему стало плохо и отметив, что с ним «ничего страшного не произошло». Потом выяснилось, что молодой человек впал в кому. Через день Ядыков умер, так и не придя в сознание.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила «от тяжелого ушиба головного мозга, с его сдавлением левосторонней, субдуральной гематомой, возникшей вследствие закрытой черепно-мозговой травмы». По мнению эксперта, эти повреждения возникли от «четырехкратного воздействия тупого предмета».

Уголовное дело, возбужденное по факту гибели Ядыкова, было прекращено — следствие сочло, что причиной произошедшего стало «невиновное причинение вреда».