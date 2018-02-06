32 российских спортсмена оспорили в суде отказ МОК пригласить их на ОИ

32 российских спортсмена подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, пытаясь отменить решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их недопуске на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Апелляции будут рассмотрены в Пхенчхане специальной выездной панелью CAS. Сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде, не уточняется.

Среди подавших иски россиян шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян и Артем Козлов, биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков, бобслеисты Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Юлия Шокшуева, хоккеисты Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников и Антон Белов, лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, конькобежцы Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина и Сергей Грязцов, а также фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Накануне сообщалось, что МОК не пригласил на зимние Олимпийские игры 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом.

МОК посчитал, что суд не предоставил комиссии убедительных доказательств «чистоты» этих спортсменов и не снял подозрений в том, что они принимали допинг.

Глава МОК Томас Бах предложил провести реформу CAS, так как, по его словам, решения суда не удовлетворяют МОК. Он также сказал, что решения суда недостаточно для приглашения россиян на Игры.

Напомним, 1 февраля CAS оправдал 28 россиян, которых МОК ранее пожизненно дисквалифицировал из-за предполагаемых допинговых нарушений. После этого Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой включить 15 россиян, оправданных судом, в списки приглашенных на Игры.