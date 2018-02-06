Индекс Dow Jones показал рекордное падение за день

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торговой сессии 5 февраля на Нью-йоркской фондовой бирже потерял 1175 пунктов, что стало рекордным падением за день в истории. Об этом свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи.

По данным AP, в процентном отношении индекс опустился на 4,6%. Последний раз подобное снижение было зафиксировано в августе 2011 года. В ходе торгов индекс опускался на 1597 пунктов (6,3%), показав самое большое в истории падение в течение одной сессии.

На фоне падения биржевых индексов президент США Дональд Трамп заявил об укреплении экономического роста, низкой безработице и повышении заработной платы для работников — «экономическом фундаменте, который остаются исключительно сильным».

Падение также показал и японский фондовый индекс Nikkei 225. В начале торгов он упал на 4,16% — до 21 738 пунктов. Индекс Topix также снизился на 3,94%.

Dow Jones — старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.