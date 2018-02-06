В церемонии открытия ОИ-2018 примут участие до 75 российских спортсменов

В открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане примут участие 70–75 российских спортсменов, бойкотировать церемонию россияне не будут. Об этом говорится на сайте Олимпийского комитета России.

В связи с тем, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия зимних Олимпийских игр, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от российской делегации в церемонии примут участие игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы.

Глава делегации, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков назвал «откровенной ложью» информацию о том, что российские спортсмены будут бойкотировать церемонию открытия.

«Не могу сказать, зачем отдельным российским СМИ понадобилось публиковать сегодня откровенную ложь по поводу бойкота церемонии открытия. Тем более в нынешней и без того сложной ситуации, когда такие провокации не приведут ни к чему хорошему. Наша делегация обязательно примет участие в церемонии открытия», — сказал он.

В декабре Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом и со значками OAR — «Олимпийский атлет из России». Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.