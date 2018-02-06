Центризбирком подсчитал бракованные подписи в поддержку Собчак

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала процент недействительных подписей, собранных для регистрации кандидата в президенты Ксении Собчак. Он не превысил установленный законом порог в 5%. Об этом сообщил предвыборный штаб Собчак в Telegram-канале.

«Брака в подписях за Собчак всего 1,33% — ЦИК закончил проверку. Регистрация в четверг», — говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК закончил проверку кандидата в президенты от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. По словам сотрудника комиссии Тимура Валеева, процент недействительных подписей за Сурайкина составляет 3,72%.

Ранее комиссия также отчиталась о браке в подписях Григория Явлинского от партии «Яблоко» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Процент недействительных подписей составляет 1,07% и 4,35 % соответственно. У Сергея Бабурина, выдвинутого в кандидаты Российским общенародным союзом, 3,18% бракованных подписей.

В поддержку действующего президента Владимира Путина ЦИК выявил 0,39% брака и зарегистрировал его официально. Он стал первым кандидатом, которого зарегистрировали по итогам сбора подписей избирателей.

Ранее ЦИК также зарегистрировал кандидатам в президенты представителя от партии ЛДПР Владимира Жириновского и Павла Грудинина от КПРФ.

Накануне оппозиционер Алексей Навальный, обвинил в своем Twitter всех кандидатов в том, что они подделали подписи: кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на 60%, все остальные, включая Собчак, на 99%.