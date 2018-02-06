ЦИК после проверки подписей зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия после проверки подписей зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты России, передает РИА Новости.

Путин стал первым среди кандидатов, которого ЦИК регистрировал по итогам сбора подписей. Как заявил заместитель главы избирательной комиссии Николай Булаев, в сданных Путиным подписях был рекордно низкий процент брака – 0,39%.

Напомним, ранее ЦИК уже зарегистрировал Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ), которых выдвинули парламентские партии (а потому подписи они не собирали).

Решение по еще по пяти кандидатам, сдавшим подписи в ЦИК — Григорию Явлинскому (партия «Яблоко»), Борису Титову («Партия роста»), Сергею Бабурину («Российский общенародный союз»), Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Максиму Сурайкину («Коммунисты России») — будет объявлено в ближайшие дни. Как отмечали в Центризбиркоме, процент брака у всех сдавших подписи кандидатов находится в пределах допустимого.

«Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Таким образом, за голоса избирателей на выборах 18 марта 2018 года вероятнее всего, поборются восемь кандидатов.