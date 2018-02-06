Права на показ фильма о Цое, который Серебренников смонтировал под домашним арестом, уже выкупили французы. Картину могут показать в Каннах

По словам продюсера Ильи Стюарта, «практически весь необходимый материал» для фильма «Лето» Серебренников успел отснять до своего ареста: «Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям».

Первые кадры из фильма о Цое опубликовал уважаемый американский журнал Variety. В статье Серебренников назван «одним из самых смелых и знаменитых русских режиссеров России».

Кирилл Серебренников на съемках картины «Лето». Фото: Кинопоиск

Сценарий, написанный Михаилом Идовым, Лили Идовой и Кириллом Серебренниковым основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Действие происходит летом 1981 года в Ленинграде, где зарождается андеграундный рок — под влиянием таких западных рок-звезд, как Led Zeppelin, Дэвид Боуи и других музыкантов. 19-летний Цой знакомится с 26-летним Майком Науменко и его женой Натальей, после чего записывает свой первый альбом. Кирилл Серебренников говорил, что хочет снять летнюю романтическую историю про любовь и рок-н-ролл.

Международные права на фильм «Лето» приобретены крупной французской кинокомпанией Charades.

«Мы очень ценим поддержку французских коллег, — сказал Илья Стюарт, — и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером».

«Лето» получило поддержку французского Национального центра кинематографии CNC, который, в свою очередь, поддерживается МИДом и министерством культуры Франции.

Мировые продажи фильма начнутся на предстоящем Европейском кинорынке, который будет проходить в рамках «Берлинале».

Премьера фильма может состояться на Каннском фестивале.

Напомним, Кирилла Серебренникова арестовали во время съемок этой картины в Петербурге.

Режиссер проходит по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на серию мероприятий проекта «Платформа». Средства получила «Седьмая студия», организованная Кириллом Серебренниковым. Фигуранты дела предъявляемую вину не признают: спектакли, снятые в рамках «Платформы» «Седьмой студией», прошли с большим успехом. Однако у следствия есть показания бывшего главбуха «Седьмой студии», которая дала показания на остальных фигурантов. Множество культурных деятелей в России и за рубежом выступали и продолжают выступать в поддержку Кирилла Серебренникова. Вопрос о его деле несколько раз напрямую задавали президенту Путину во время встреч с представителями общественности.