Власти Москвы пожаловались на кидающихся в дворников яйцами москвичей

Москвичи кидают яйца в дворников и стреляют из травматических пистолетов по снегоуборочной технике, которая появляется ночью. Об этом заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сказал в эфире Вести ФМ.

«В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать снегоуборочную технику. У нас таких примеров достаточно много», — сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что правоохранительные органы уже занимаются этими правонарушениями.

Напомним, за прошедшие выходные в Москве выпало 122% от месячной нормы осадков или 44 мм осадков в водном эквиваленте, тогда как норма за весь февраль составляет 36 мм.

Маркетологи отметили, что спрос на лопаты в России из-за обильного снегопада вырос в 11 раз по сравнению с предыдущей неделей, а спрос на снегоуборщики в восемь раз.