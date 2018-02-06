На пост премьера Дагестана выдвинули министра экономики Татарстана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера Дагестана, которая стала вакантной после задержания руководства республики по обвинению в мошенничестве, передает РИА Новости.

Депутаты дагестанского парламента рассмотрят кандидатуру Здунова на сессии Народного собрания 7 февраля.

Здунов работает в правительстве Татарстана с 2010 года. С 2014 года он занимает должность министра экономики республики.

Накануне, 5 февраля, врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку. Ранее в тот же день ФСБ задержала врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух премьеров — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Их обвиняют в хищения денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ на территории.

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Во время обыска правоохранители обнаружили у Гамидова золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Как ранее сообщала «Новая газета», в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.

В рамках этой проверки ранее арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий мэра Махачкалы Мусу Мусаева и архитектора республики Магомедрасула Гитинова.