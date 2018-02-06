Бастрыкин: администрации школ знали о готовящихся нападениях

Есть продолжение Директор пермской школы Татьяна Цейтлина, где произошло нападение, рассказала, что администрация и педагогический коллектив не знали о планах подростков. «Я не берусь говорить за детей, которые общались с подростками. Может быть, они и знали, я не спорю. Но администрации школы и педагогическому коллективу об этих планах ничего не было известно, это абсолютно точно», — сказала она.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что администрации школ, некоторые ученики и учителя знали о готовящихся нападениях, но не поверили в это, передает ТАСС.

По его словам, никто не допускал, что это могло произойти.

Бастрыкин отметил, что все случаи нападения на школы «связаны с сайтами, где пропагандировалось насилие в школе». В частности, речь идет о «колумбайн-сообществах».

Напомним, 19 января девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате были госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Пострадавшая учительница Ирина Раменская предположила, что подросток мог напасть на школьников из-за плохой оценки. Перед задержанием он попытался покончить с собой.

В Перми 15 января двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек. Их арестовали по обвинению в «покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору».