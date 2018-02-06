Песков: отставка правительства Дагестана не свидетельствует о политическом кризисе в регионе

Отставка правительства Дагестана и задержания чиновников не свидетельствуют о политическом кризисе в регионе. Об этом сообщил РИА. Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не политический кризис, а продолжение работы правоохранительных органов. Это проблема не одного региона, такие действия имели место по всей стране», — рассказал журналистам Песков.

По словам чиновника, президент России Владимир Путин знает об антикоррупционной операции в Дагестане.

Сегодня Следственный комитет России (СК) по Республике Дагестан также возбудил два уголовных дела в отношении бывшего главы администрации муниципального образования в городе Кизилюрт Устархана Алюкова о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2012 году Алюков передал два земельных участка площадью 600 кв.м. и 500 кв.м., которые являются федеральной собственностью, во владение двум местным жителям. СК утверждает, что чиновник знал об этом заведомо.

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Накануне 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку. Оно должно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Врио премьер-министра Дагестана назначен Анатолий Карибов.

В тот же день ФСБ задержала врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

Как ранее сообщала «Новая газета», в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.