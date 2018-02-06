Россия и США сыграли в бадминтон в космосе. Видео

На космической станции два российских космонавта, а также два американских и один японский астронавты устроили первый космический турнир по бадминтону, сообщается на сайте Национальной федерации бадминтона России.

«Игры проходили в мужском парном разряде, но по специфическим космическим правилам. Счет в первом матче не велся, поэтому победителями первого исторического матча можно признать всех спортсменов», — говорится в сообщении.

По словам командира 54-й экспедиции на МКС Александра Мисуркина, который принял участи в соревнованиях, сыграть в бадминтон в космосе «все-равно, что поставить флаг на Марсе».

Он также объяснил, почему был выбран именно этот вид спорта: «Да потому что, я его люблю». Кроме того, Мисуркин считает, что бадминтон сплачивает, повышает тонус, позволяет выглядеть лучше, а также «дает возможность хорошо провести время».

Напомним, первая долговременная экспедиция Международной космической станции состоялась 2 ноября 2000 года. Всего на данный момент уже совершено 54 полета, а также планируется еще как минимум три.