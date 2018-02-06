ЕСПЧ присудил фигуранту «болотного дела» Владимиру Акименкову десять тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил фигуранту «болотного дела» Владимиру Акименкову компенсацию в десять тысяч евро, сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение), а также часть 3 статьи 5 Конвенции (запрещает неправомерное продление срока содержания под стражей).

На прошлой неделе ЕСПЧ присудил компенсацию 35 тысяч евро другим фигурантам «болотного дела» Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину. Андрея Барабанова приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Степана Зимина и Алексея Полиховича к трем с половиной годам.

Владимира Акименкова задержали через четыре месяца после событий 6 мая 2012 года. Его обвинили по части 2 статьи 212 УК (массовые беспорядки). Пока он находился в СИЗО активист почти потерял зрение, потому что страдает заболеванием радужной оболочки глаза.

В декабре 2013 года Акименкова амнистировали и освободили из-под стражи.