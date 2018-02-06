Депутат Госдумы заявила, что выборов в России нет. Памфилова предложила ей сдать мандат

Обновление Депутат Тамара Плетнева не говорила, что в России фальсифицировали выборы. Вопрос о том, в каком СМИ появилась эта информация, Плетнева переадресовала главе ЦИК. «Они (те, кто растиражировал данное заявление —прим. ред.) — негодяи», — заключила депутат.

Глава ЦИК Елена Памфилова ответила депутату Госдумы Тамаре Плетневой, которая заключила размышления о фальсифицированных выборах в России фразой «скажут, выбирай обезьяну — я выберу», сообщает РИА Новости.

«Если уважаемая Тамара Васильевна считает, что выборов в России нет, одни фальсификации, то проще не сидеть в Думе, не получать достаточно высокую зарплату депутата, (…) а быть честной и последовательной до конца и отказаться от этого мандата», — предложила Памфилова.

Глава ЦИК также выразила сожаление, что Плетнева, провела параллель «между собой и обезьяной».

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Ранее замечание от Памфиловой о недопустимости использовать свое служебное положение для агитации получил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава ЦИК не сказала, о каких именно формулировках идет речь, однако уточнила, что слова, в которых содержались признаки агитации за Путина, прозвучали 29 января.

В свою очередь, Песков пообещал, что будет «более аккуратным» в высказываниях в предвыборный период, чтобы не давать повода для замечаний.