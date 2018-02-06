Фигуранта «болотного дела» Косенко освободили от принудительного психиатрического лечения

Нагатинский районный суд Москвы отменил принудительное амбулаторное психиатрическое лечение фигуранту «Болотного дела» Михаилу Косенко, рассказала «Новой газете» его сестра Ксения Косенко.

«Дышится легче после этого решения», — добавила она. Сейчас Косенко находится дома.

Напомним, в октябре 2013 года Замоскворецкий суд Москвы признал Косенко невменяемым и нуждающимся в принудительном стационарном лечении. Экспертиза диагностировала у него «расстройство в форме параноидной шизофрении», уточнив, что он «представляет опасность для себя и окружающих лиц».

В апреле 2014 Михаила Косенко отправили на принудительное стационарное лечение в психиатрическую лечебницу №5, которая находится в селе Троицкое рядом с подмосковным Чеховым. Затем 11 июня 2014 годаЧеховский городской суд принял решение перевести Косенко на амбулаторное лечение. Спустя месяц он вышел на свободу. Позже в ноябре 2016 года срок принудительного психиатрического лечения был продлен.

Принудительное стационарное лечение проходил еще один фигурант «болотного дела» Максим Панфилов. 2 февраля 2018 года Астраханской областной психиатрической больницы домой сочла его неопасным для общества и рекомендовала отпустить домой.