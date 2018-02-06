Единственным виновным в оборудовании бани в Доме правительства Чувашии оказался технический исполнитель

Верховный суд Чувашской Республики оставил в силе решение Московского районного суда Чебоксар о взыскании 7,5 миллионов рублей с Бориса Портнова, осуществлявшего техническое руководство при строительстве сауны с бассейном в Доме правительства Чувашии.

В публикации «Угарный труд» «Новая газета» рассказывала, что следствию не удалось найти виновных в расходовании бюджетных средств на оборудование «оздоровительного комплекса» для высших чиновников республики. Не были названы те, кто заказывал проект и обеспечивал его финансирование.

В отсутствие виновных ответственность за неуместную в подобных зданиях баню и сауну была возложена на Бориса Портнова,

занимавшего должность заместителя директора управления капитального строительства Министерства строительства Чувашии. При этом было очевидно, что, фактически исполняя на объекте обязанности прораба, Портнов не мог что-либо самостоятельно оборудовать в правительственном здании и, тем более, не мог распоряжаться бюджетными деньгами.

Уголовное дело в отношении Портнова завершилось в ноябре 2016 года штрафом в 150 тысяч рублей с последующей амнистией. Но вскоре возник гражданский иск Министерства юстиции и имущественных отношений, потребовавшего от Портнова возместить расходы бюджета на строительство бани с бассейном в размере 7 624 597 рублей 86 копеек. Московский районный суд Чебоксар в ноябре 2017 года этот иск удовлетворил. Поданная Портновым апелляция в Верховный суд республики ничего не изменила.

Адвокат Бориса Портнова Галина Вронская сообщила «Новой», что намерена добиваться справедливого решения в Москве, в высших судебных инстанциях.