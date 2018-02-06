В App Store объяснили причину блокировки Telegram распространением детской порнографии

Мессенджер Telegram был удален из российского App store из-за распространения детской порнографии. Об этом изданию 9tomac сообщил читатель под ником Alijah, который прислал в компанию ответ старшего вице-президента по маркетингу Apple Фила Шиллера.

«Мы не позволим распространять нелегальный контент через приложения в App Store, и мы будем быстро принимать меры, если узнаем о такой деятельности. Более того, у нас нулевая толерантность к любой деятельности, которая ставит под угрозу детей — детская порнография возглавляет список того, что не должно происходить никогда. Это зло, незаконно и аморально», — говорится в письме.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что Telegram и его экспериментальная версия Telegram X были заблокированы в App Store 1 февраля из-за неприемлемого контента. «Как только мы внедрим защиту, приложение вернется назад в App Store», — пообещал он.

Telegram — мессенджер для смартфонов, позволяющий бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями и файлами. Он был запущен основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым в августе 2013 года.