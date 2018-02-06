СПЧ попросил пересмотреть решение суда о признании картины «Великая прекрасная Россия» экстремистской

СПЧ направил обращение в прокуратуру Новосибирской области с просьбой подать апелляцию на решение суда, который признал картину «Великая прекрасная Россия...» Васи Ложкина (Алексея Куделина) экстремисткой, сообщается на сайте СПЧ.

«Судом очевидно не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия», — говорится в сообщении.

В СПЧ считают, что суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции России. Кроме того, к рассмотрению данного дела ни автор произведения, ни специалисты в соответствующих областях изобразительного искусства не привлекались

«Правозащитники отмечают, что по сей день данное художественное произведение широко распространяется в Интернете, а также экспонируется на выставках. При этом никаких претензий со стороны правоохранительных органов ни к автору, ни к организаторам выставок никогда не предъявлялось», — сказали в СПЧ.

Напомним, Минюст России внес картину «Великая прекрасная Россия...» в Федеральный список экстремистских материалов в 2016 году на основании решения Октябрьского районного суда города Новосибирска.