Бастрыкин раскритиковал декриминализацию побоев в семье

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал закон о декриминализации побоев в семье, передает Интерфакс.

«Года полтора назад был внесен, хотя мы были против, закон о домашнем насилии. Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — сказал Бастрыкин.

По его словам, ведомству удалось «задушить уличную преступность против детей», но насилие «переместилось в семьи, причем в приемные семьи».

В ноябре 2016 года в Госдуму внесли закон о декриминализации побоев в семье. В его поддержку высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал «ошибкой» норму, согласно которой побои в отношении близких родственников остаются в разряде уголовно наказуемых преступлений.

Уже в феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Согласно этому закону, домашние побои более не рассматриваются как уголовное преступление и переводятся в разряд административных правонарушений. Уголовная ответственность наступает только при повторном нарушении закона.