Зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев не признает себя виновным в мошенничестве 

Зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев не признает себя виновным в мошенничестве.

«Ни в какой организованной группе по хищению бюджетных денег я не участвовал. Ни моего, ни присутствия моих близких в этих структурах не было», — заявил в рамках судебного заседания Исаев.

По словам Исаева, никакого влияния на реализацию туристического проекта он не имел. «Я способствовал этому проекту, никаких средств разворовано не было», — подчеркнул Исаев.

Исаев курировал возведение семи туристически-рекреационных проектов в рамках проекта ООО «Маяк».

Ранее во вторник арестовали бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

В понедельник 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку в полном составе. Ранее ФСБ задержала Гамидова, двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Они обвиняются в хищении бюджетных денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 ук рф).

Как сообщило гособвинение, розыск некоторых не названных подозреваемых по делу еще продолжается.

Как сообщала «Новая газета», в Дагестане с января идет масштабная прокурорская проверка «на соблюдение законности», проводимая по инициативе и.о. главы республики Владимира Васильева. Возглавляет комиссию заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук.