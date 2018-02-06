Зампредседателя Дагестана Шамиля Исаева арестовали на два месяца

Зампредседателя правительства Республики Дагестан Шамиль Исаев арестован до 5 апреля 2018 года. Соответствующее решение приняла судья Басманного районного суда Юлия Сафина.

«Исаев в силу своих полномочий может воспрепятствовать предварительному следствию», — говорится в ходатайстве следователя и постановлении суда. Отставку правительства Дагестана следствие не учло.

Защита просила назначить домашний арест или залог. По мнению адвокатов, непонятно, как Исаев без полномочий может повлиять на ход следствия. Также неизвестно, какие следственные действия были сделаны.

Басманный суд также арестовал на два месяца врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместителя Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

В понедельник 5 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку в полном составе. Ранее ФСБ задержала Гамидова, двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Они обвиняются в хищении бюджетных денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК России).

Как сообщило гособвинение, розыск некоторых не названных подозреваемых по делу еще продолжается.