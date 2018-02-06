Есть продолжение Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Филипову звание Героя России.

В Россию доставили тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова, сообщили в Минобороны России.

«Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит ТАСС.

Летчик будет похоронен на Коминтерновском кладбище на Аллее героев в Воронеже 8 февраля. Организацией похорон занимается Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Гражданская панихида состоится с 10:30 до 12:00, сообщил РБК замруководителя управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Олег Митрофанов.

Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Самолет, которым он управлял, был подбит боевиками. Россиянин катапультировался, ему удалось укрыться и передать информацию о своем местонахождении. Затем он вступил в бой с террористами, которые его окружили, и подорвался, чтобы не попасть к ним в плен. «Это вам за пацанов», — были его последние слова.

В Минобороны России сообщили, что террористисты сбили Су-25 из ПЗРК в тот момент, когда Филипов совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. Позднее в ведомстве заявили, что Романа Филипова посмертно представили к званию Героя России.

«Майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — отметили в военном ведомстве.