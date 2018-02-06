Ученые впервые обнаружили планеты за пределами Млечного пути

Ученые из Оклахомы обнаружили планеты за пределами Млечного пути. Это произошло впервые за всю историю астрономических наблюдений. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Планеты удалось обнаружить c помощью метода гравитационного микролинзирования. Анализируя рентгеновское излучение в трех из четырех изображениях квазара, ученые заметили необычное смещение определенных линий в спектре, которое может быть объяснено наличием большого числа планет в галактике-линзе.

«Важно, чтобы яркость самой звезды была достаточно велика, и ее смогли с достаточной точностью зарегистрировать наземные телескопы. Планета вместе со звездой действительно может находиться в другой галактике. Метод микролинзирования — очень мощный метод, но это очень редкие события, потому что вероятность того, что две звезды будут точно на одном луче зрения, она очень маленькая. Из-за этого надо наблюдать много-много звезд, тогда вероятность того, что хотя бы одна из этих звёзд поярчает за счет гравитационного микролинзирования, она уже приближается к единице», — пояснил «Новой газете» академик РАН, заведующий отделением астрономии и кафедрой астрофизики и звездной астрономии МГУ Анатолий Черепащук.

Он также добавил, что планеты можно зарегистрировать по изменению яркости, но увидеть их по отдельности с помощью телескопа невозможно.

В декабре 2017 года ученые обнаружили двойника Солнечной системы. Палеонтологи смогли открыть восьмую планету в звездной системе Kepler-90, что позволило ей сравняться с Солнечной системой по числу небесных тел.

Мария Ефимова