Курсантов МЧС не позвали на парад Победы

Минобороны России не включило курсантов Академии гражданской защиты МЧС в список приглашенных к участию в параде Победы в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В сообщении не уточняется, по каким причинам министерство не стало приглашать МЧС к участию в параде. «Новая газета» отправила запрос с просьбой пояснить причину такого решения.

При этом на сайте академии сообщалось, что курсанты уже начали подготовку к параду. «Согласно плану подготовки к параду строевые тренировки личного состава проводятся один раз в день», — говорится в сообщении.

В Минобороны лишь говорят о том, что участники парада приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах. В начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и разместятся в воинских частях Московского гарнизона.

Напомним, курсанты МЧС участвуют в параде Победы с 2002 года. При этом в СМИ уже появлялись предположения, что МЧС не пригласят к участию, однако эту информацию опровергали.