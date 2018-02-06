Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Филипову звание Героя России, сообщает пресс-служба Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в документе.

Ранее Минобороны сообщило, что тело Филипова доставлено в Россию. Летчика похоронят в Воронеже 8 февраля.

Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Как рассказали в Минобороны, террористисты сбили Су-25 из ПЗРК в тот момент, когда Филипов совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня.

Летчику удалось катапультироваться, укрыться и сообщить о своем местонахождении. Затем он вступил в бой с террористами, которые его окружили, и подорвался, чтобы не попасть к ним в плен. «Это вам за пацанов», — были его последние слова.