В Раде призвали помешать в Крыму проведению выборов президента России

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму, сообщается на сайте ведомства. Инициатором постановления стал лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Политик заявил «Украинской правде», что выборы будут «нелегитимными» в случае их проведения. В тексте документа отмечено, что голосование «является нарушением Конституции и законодательства Украины», а также «принципов и норм международного права».

Кроме того, Верховная рада будет добиваться допуска в Крым международных наблюдателей для мониторинга правонарушений, передает издание.

В 2014 году Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота в Украине. Более 95% граждан проголосовало за вхождение полуострова в состав России.

Тем не менее, украинское правительство не признает Крым российской территорией, называя полуостров «временно оккупированным».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. За голоса избирателей на выборах, вероятнее всего, поборются восемь кандидатов. На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Жириновского (ЛДПР), Павла Грудинина (КПРФ) и действующего президента Владимира Путина.