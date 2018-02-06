Предпринимателя из Подмосковья приговорили к 7 годам колонии за спонсирование ИГ

Московский окружной военный суд приговорил предпринимателя Шамиля Нурмагомедова к семи годам колонии общего режима по обвинению в спонсировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает ТАСС.

По информации агентства, суд решил не назначать Нурмагомедову штраф, а также зачел в срок заключения время, проведенное под стражей. Защита намерена обжаловать приговор. При этом Нурмагомедов отрицает свою вину.

По версии Следственного комитета, мужчина спонсировал ИГ, а также покупал проездные билеты в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований.

Защита Нурмагомедова утверждает, что его брат Марат в 2013 году уехал в Сирию, а его семья, в том числе и сам Шамиль, начали предпринимать действия для его возвращения, которые продлились до октября 2015 года.

Шамиль Нурмагомедов является коммерческим директором торгово-производственной компании ООО «Экспострой», которая реализует проекты выставочных стендов. Фирма располагается в городе Красногорске Московской области.