Сайт «МБХ-медиа» подвергся DDos-атаке

Около 43 тысяч устройств из России, Украины и Казахстана атаковали сайт «МБХ-медиа» днем 6 февраля. Они обращались к иллюстрации одной и той же статьи через соцсети.

«Атака началась около 14 часов дня. Заметили сразу — сайт перестал открываться. Системщики быстро разобрались, что атака идет через один из скриптов сайта. Через 15 минут сайт подняли, но некоторое время еще не работал шеринг. Но мы приняли соответствующие меры, и сейчас все работает в штатном режиме, хотя атака продолжается до сих пор», — рассказала «Новой газете» главный редактор «МБХ-медиа» Вероника Куцылло.

В декабре 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Открытой России», опираясь на статью 15.3 «Об информации». Проект внесли в реестр сайтов,содержащих информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России, и содержащих призывы к массовым беспорядкам или осуществлению экстремистской деятельности.

Группа «Открытой России» была заблокирована в «Одноклассниках». Роскомнадзор также пригрозил блокировкой сервису микроблогов Twitter за отказ удалить аккаунт проекта. Twitter официально уведомил «Открытую Россию» о получении запроса от российского ведомства. В ответ представители движения сообщили, что не нарушают закон, а действия ведомств назвали «политическим давлением на свободу слова».

После блокировки сайта редакция начала работать над новым проектом «МБХ-медиа».

Мария Ефимова