Калягина, Женовача, Хаматову, Сигарева, Могучего, Рубинштейна и других поручителей за Малобродского позвали на заседание суда по его делу

Члены правозащитной Ассоциации «Свободное слово» обратились к поручителям с призывом защитить в суде бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, фигуранта дела о хищении бюджетных средств. Письмо имеется в распоряжении редакции «Новой газеты».

В нем журналисты и литераторы отметили, что Малобродский — фигурант «театрального дела», который необоснованно находится под стражей.

«У суда нет никаких оснований держать за решеткой ранее не судимого человека, обвиняемого в ненасильственном преступлении, как и нет оснований держать под арестом человека, чье здоровье заметно ухудшилось за время нахождения в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.

Члены ассоциации призывают поручителей прийти на заседание в Мосгорсуд и заявить о своей позиции так же, как сделали врачи для защиты гематолога Елены Мисюриной, которую осудили за смерть пациента.

«Значит ли это, что для власти и суда голос врачей важнее голоса артистов и режиссеров? Или просто солидарность врачей сильнее солидарности людей театра?» — спрашивают поручителей журналисты.

Среди обратившихся к поручителям — журналисты Надежда Ажгихина, Виктор Шендерович и Сергей Пархоменко, литературовед Александр Архангельский, писательница Людмила Улицкая и другие. Всего подписалось 47 человек.

Напомним, в январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

В данный момент обвиняемые находятся под домашним арестом. Исключение составляет бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, который находится в СИЗО на протяжении семи месяцев.

По его словам, следствие не дает организовать свидания с женой и дочерью и запрещает звонки родным. Фигурант дела также пожаловался, что следователи его унижают.