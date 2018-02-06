Суд Челябинска освободил из-под стражи активиста «Стоп ГОК»

Центральный районный суд города Челябинска изменил меру пресечения активисту «Стоп ГОК» Гамилю Асатуллину с содержания под стражей на домашний арест, рассказал «Новой газете» один из руководителей движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

Гамиль Асатуллин в суде. Сентябрь 2017 года. Фото: Влад Докшин / "Новая газета"

Как сообщает адвокат правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, 6 февраля следователи ходатайствовали о продлении срока ареста еще на два месяца. Однако прокуратура внезапно поддержала ходатайство защиты о замене мере пресечения на домашний арест. Суд с озвученными доводами согласился и 6 февраля Гамиля Асатуллина освободили прямо в зале суда. Сейчас он находится дома – впервые за последние полгода.

«Все следственные действия выполнены, очные ставки проведены и держать человека под стражей нет необходимости, — пояснил Лепехин позицию судьи, озвученную 6 февраля. — Мы, в свою очередь, обратили внимание суда на волокиту в деле — до настоящего времени следствием не установлена ни сумма ущерба, ни потерпевший по делу».

Не исключено, что изменение меры пресечения может быть связано с вмешательством властного ресурса. На социальный протест в Челябинск обратил внимание Владимир Путин, позвонивший ночью с 9 на 10 ноября Василию Московцу. В разговоре он заявил, что «разделяет озабоченность» жителей Челябинска по поводу строительства Томинского ГОКа.

«Думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне», — заметил Владимир Путин. Однако несмотря на то, что после звонка с движением «Стоп ГОК» встретился губернатор Челябинской области, а затем свой пост покинула министр экологии области Ирина Гладкова, строительство Томинского ГОКа не сбавляет оборотов.

Андрей Лепехин отметил, что считает дело Гамиля Асатуллина политическим. «У нас сложная ситуация с экологией в регионе — следствие тянет время, чтобы суд состоялся уже после выборов», — высказал он мнение. Отметим, что домашний арест продлится до апреля: к этому времени следствие либо должно выйти в суд, либо продлить меру пресечения в отношении активиста.

Активист находился под арестом с сентября 2017 года. Гамиля Асатуллина задержали ночью с 11 на 12 сентября. Представители ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что два мужчины, один из которых — Гамиль Асатуллин, перебрались через ограждение и подожгли бревна на месте строительства Томинского горно-обогатительного комбината, против которого выступают местные жители. В отношении активиста возбудили уголовное дело по статье 213 УК России (хулиганство). В заявлении в полицию «Русская медная компания» оценила ущерб в три миллиона рублей.