ЕСПЧ отклонил в 2017 году около 7 тысяч жалоб россиян

Европейский суд по правам человека в 2017 году прекратил производство или признал неприемлемыми 6886 жалоб, поданных против России. Статистика была опубликована на сайте ЕСПЧ 6 февраля.

«Количество отказов действительно большое. Чаще всего это связано с тем, что обращения в ЕСПЧ идут либо по ненадлежащим основаниям, либо сами жалобы оформлены неправильно. Это, мне кажется, две основные причины. Также многие граждане считают, что ЕСПЧ это такой суд, в котором они действительно добьются справедливости, и обращаются туда, минуя российские суды, по причине недоверия к российским судам. Как мы знаем, для обращения в ЕСПЧ сначала необходимо пройти все национальные суды», — рассказала «Новой газете» юрист правозащиты «Открытой России» Эльза Нисанбекова.

В конце января 2018 года ЕСПЧ также опубликовал общий годовой отчет. Согласно ему, Россия лидирует среди стран-членов Совета Европы, власти которых были признаны нарушителями Европейской конвенции по правам человека. В декабре 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить 99 тысяч евро пострадавшим от пыток в полиции.

В декабре 2015 года Госдума приняла закон, дающий федеральному Конституционному суду право признавать невозможным исполнение в России решений международных судов.

Мария Ефимова