Власти Дубая полностью откажутся от бумажных документов с 2021 года

Правительство Дубая запустили программу Dubai Paperless Strategy, согласно которой до 2021 полностью откажется от использования бумажных документов с 2021 года. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Наследный принц Дубая Хамдан уточнил, что программа позволит обойтись без более 1 млрд бумаг. Для этого увеличат автоматизацию, использование цифровых идентификаторов, подписей и сертификатов.

Кроме того, для воплощения программы придется изменить законодательство, например, необходимо будет внести корректировки в документы, регулирующее создание бумажных документов для гарантии тех или иных действий.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что в Дубае через 2,5 года завершится строительство города Mars Scientific City, где будут имитироваться условия жизни на Марсе.

По задумке авторов проекта, внутри «Марсианского города», который будет расположен в пустыне, будут проходить эксперименты по выращиванию растений в «марсианской атмосфере». Предполагается, что город должен будет «полностью» обеспечивать себя водой, энергией и продуктами питания.