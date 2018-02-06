ЦИК: Владимир Путин заработал 38 млн рублей за шесть лет

Президент России Владимир Путин заработал 38,6 млн рублей за последние шесть лет. Среди источников дохода названы зарплата, доходы от вкладов в банках, а также военная пенсия. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

«Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 13 счетов – 13 824 389,84 рублей», — говорится в документе. Кроме того, президент России владеет 230 акциями ПАО «Банк Санкт-Петербург», уточняется в сообщении ЦИК.

Согласно информации на сайте ПАО «Банк-Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Он осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Калининграда.

Ранее Кремль опубликовал декларацию о доходах президента России. Согласно документу, глава государства в прошлом году заработал 8,86 млн рублей (на 33 тысячи рублей меньше, чем в 2015 году).

Президент владеет земельным участком на 1,5 тысяч кв. м, квартирой в 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. Помимо этого, в его пользовании квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Путину принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».