Ярославские заключенные устроили флешмоб в поддержку олимпийской сборной России

Более двухсот осужденных исправительной колонии № 8 в Ярославской области устроили флешмоб в поддержку олимпийской сборной России. С помощью воздушных шаров они «изобразили» российский флаг и олимпийские кольца во дворе колонии. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ярославской обаласти

По замыслу организаторов, «вместе с яркими олимпийскими кольцами, символизирующими единение всех пяти частей света и всемирный характер Олимпийских Игр, обязательно должен присутствовать в мероприятии главный символ нашей страны — Государственный флаг Российской Федерации».

Фото: пресс-служба УФСИН по Ярославской обаласти

«Несмотря на то, что осужденные находятся в местах лишения свободы, они также переживают и болеют за российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде. К нам обратились сами осужденные, которые выступили с инициативой проведения данного мероприятия, а представители администрации в свою очередь оказали помощь в организации флешмоба», — рассказал заместитель начальника ФКУ ИК-8 подполковник внутренней службы Виктор Феофанов.

Напомним, что российские спортсмены из-за отстранения Олимпийского комитета России не смогут выступить на Играх-2018, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане, под национальным флагом. Получившие приглашения от МОК спортсмены будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia (OAR).

МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала.