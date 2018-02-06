Медведев поручил разобраться с увольнением пожаловавшегося на низкие зарплаты преподавателя

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться в «причинах конфликта и увольнения» преподавателя Таганрогского металлургического техникума профессора Виктора Макаренко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Поручение было адресовано министру образования и науки Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Ранее пресс-служба Минобрнауки назвала решение об увольнении Макаренко сомнительным.

«Мы уведомлены об обращении регионального министерства в региональную трудовую инспекцию с просьбой о проверке и рассчитываем, что в рамках этой проверки будет дана оценка действий руководства техникума и обеспечена защита всех прав педагога, чей трудовой стаж и опыт ставит под сомнение подобный вердикт организации», — сказали в министерстве.

Руководство министерства послало в администрацию Ростовской области запрос об увольнении преподавателя и «внимательно следит за ситуацией».

​Об увольнении Виктора Макаренко стало известно 2 февраля. Его уволили после обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на низкие зарплаты. В коллективном письме сотрудники педколлектива жаловались, что в 2016 году Министерство образования Ростовской области утвердило ставку для педагогов в размере 8289 рублей, хотя в 2012 году они получали столько же. Средняя зарплата по региону составляет 26 400 рублей, и чтобы достичь такого заработка, педагогам необходимо работать на три ставки.

В донском Министерстве общего и профессионального образования заявили, что увольнение сотрудника связано с «накопившимися дисциплинарными проступками», а не с обращением к Медведеву. В самом университете от комментариев отказались.