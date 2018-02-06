В Туве после встречи с местными чиновниками задержали 15 протестовавших сирот

В Кызыле полицейские задержали не менее 15 человек, которые пришли на акцию в Агентство по делам детей и семьи с требованием предоставить им жилье, положенное им по закону как воспитанникам детских домов. Об этом «Новой газете» сообщила общественный активист Виктория Каранава.

Каранава рассказала, что 6 февраля в Агентство по делам детей приехали зампредседателя правительства Тувы Хопуя Шолбан, представители министерства образования, юстиции и строительства, а также директор по делам семьи и детей Саида Сенги. Они провели встречу с 50 активистами, часть которых в ночь с 5 по 6 февраля ночевали в административном здании в знак протеста.

«Все было нормально. Однако потом чиновники вместе с полицейскими начали выталкивать сирот из помещения, мотивировав это тем, что они не имеют права находиться в здании государственной власти», — сказала активистка.

По ее словам, некоторых людей сразу поместили в машины и увезли в местный горотдел управления внутренних дел, среди задержанных сирот была также беременная девушка. За ними поехала общественный деятель, начальник местного штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак Оюмаа Донгак.

Когда Донгак с остальными сиротами попыталась попасть к задержанным, «ее из всей этой толпы выцепили, а потом закрыли перед оставшимися людьми дверь», утверждает собеседник «Новой газеты».

Активистка уточнила, что сотрудники правоохранительных органов не пускают ее к задержанным, также неизвестно, что вменяют людям, которых доставили в ОВД.

Напомним, сироты в Туве провели минувшую ночь и целый день в здании Агентства по делам детей и семьи, так как многие из них не могут получить жилье уже несколько лет. Они устроили акцию протеста, чтобы местные власти обратили внимание на их проблему. Как сообщало издание «Сибирь.Реалии», некоторым людям даже некуда идти ночевать.

Мария Ефимова