Чемезов объявил о предстоящей смене главы АвтоВАЗа

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о предстоящей смене главы АвтоВАЗа Николя Мора из-за его назначения руководителем регионального подразделения Renault. Об этом сообщает Интерфакс.

«Решение есть — Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, поэтому пока совмещает», — сказал Чемезов.

При этом предполагаемых сроков смены главы «АвтоВАЗа» Чемезов не назвал.

«Как дадут кандидатуру — мы уже будем знать. Renault с нами должны согласовать эту кандидатуру», — утончил он.

О том, что президент АвтоВАЗа Николя Mор с 1 января 2018 года займет должность операционного директора группы Renault в Евразии, стало известно в декабре. Мор будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности Groupe Renault Штефана Мюллера.

Президентом АвтоВАЗа господин Мор стал в апреле 2016 года. С июня 2016 года он входит в совет директоров компании.