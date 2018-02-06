В Дамаске обстреляли здание торгпредства России

В здание торгпредства России в сирийском Дамаске в ходе обстрелов попала мина, в результате нападения боевиков никто не пострадал. Об этом сообщает МИД России.

По данным министерства, мина калибром 120-мм попала в российское дипведомство в 16:00 по местному времени (17:00 по мск).

«Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб», — сказано в сообщении.

МИД решительно осуждает очередную вылазку террористов против диппредставительства России в Дамаске, «ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни».

Накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать с места инцидента. «Огонь велся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели — христиане и мусульмане — в счет средств, собранных верующими в храмах и мечетях в различных регионах Российской Федерации», — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В общей сложности за последние два дня в Дамаске жертвами минометных обстрелов террористов стали более 10 человек.