13 российских спортсменов оспорили в CAS невыдачу приглашений на Олимпиаду

13 российских спортсменов и два тренера оспорили в Спортивном арбитражном суде (CAS) невыдачу приглашений на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в заявлении швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd. Слушания запрошены на 8—9 февраля.

По данным агентства, иски подали скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева; конькобежцы Александр Румянцев, Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина; саночница Татьяна Иванова; и два тренера Альберт Демченко и Сергей Чудинов, которые 4 года назад на Играх в Сочи выступали как спортсмены.

Накануне МОК вновь отказал 15-ти указанным в заявлении россиянам в приглашении на Игры. Это произошло после того, как они были оправданы CAS. С просьбой включить спортсменовв списки приглашенных на Игры обратился Олимпийский комитет России (ОКР).

Ранее еще 32 российских спортсмена также подали новые иски в CAS с требованием обязать комитет пересмотреть свое решение.

Глава МОК Томас Бах предложил провести реформу CAS, так как, по его словам, решения суда не удовлетворяют МОК.

«Мы не довольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», — сказал он.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также намерено оспорить решение CAS.

Напомним, что МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.