Новая газета

Во Флориде прошел запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla внутри

Общество

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Первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy к гелиоцентрической орбите вокруг Солнца прошел во Флориде. Трансляция запуска велась на Youtube-канале SpaceX.

Запуск Falcon Heavy прошел с космодрома космического центра имени Кеннеди с личным автомобилем Маска Tesla Roadster красного цвета. За руль машины посадили манекен в скафандре SpaceX. Сообщалось, что в автомобиле должна играть песня «Space Oddity» Дэвида Боуи.

Ранее Маск выложил видеоролик, в котором смоделирован первый запуск Falcon Heavy: старт, отделение и возвращение на мыс Канаверал боковых ступеней, сброс головного обтекателя и вывод на орбиту полезной нагрузки.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9 и представляет собой три разгонных блока, объединенные в одну ракету-носитель. Каждый сегмент (центральный и два ускорителя по бокам) оснащен девятью двигателями. В общей сложности их тяга составляет более 2,2 тысяч тонн. Ракета, согласно расчетам, способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза.

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Предполагается, что два боковых сегмента ракеты-носителя должны совершить посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна совершить посадку на платформу в Атлантическом океане.

Первые испытания Falcon Heavy прошли в мае прошлого года. Тогда центральную часть ракеты успешно испытали на огнестойкость. 

Теги:
ракета, илон маск
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