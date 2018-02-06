Политик Алексей Навальный рассказал о допросе в Следственном комитете, поводом для которого послужил рапорт полицейского. Сотрудник полиции заявил, что Навальный ударил его ногой по колену во время задержания на акции 28 января. Об этом сообщается в программе «Новости» на канале «Навальный Live».

«Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написана была такая смешная фраза: „Алексей Навальный, в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль“. И это заявление полицейского стало основанием для проверки Следственного комитета», — сказал Навальный.

По словам Навального, СК проводит в отношении него проверку по уголовной статье о применении насилия к представителю власти. Он также сообщил, что назначена медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в 7:30 утра Навальному две повестки на допрос.

Напомним, задержания начались после того, как 28 января, по данным организаторов, в 100 городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». При этом в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы с властями.

Самого Навального задержали на Тверской во время «Забастовки избирателей», политика доставили в ОВД «Якиманка». Ему вменяли нарушение порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП), но отпустили из ОВД без составления протокола