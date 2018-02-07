МИД Японии выразил протест России из-за учений на Курилах

Глава японского МИД Таро Кано выразил протест России из-за антитеррористических учений на Курилах, передает агентство Kyodo.

По его словам, учения России противоречат позиции Японии по четырем северным островам (Южным Курилам). Токио оспаривает принадлежность России южных островов Курильской гряды, включая Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Недельные антитеррористические учения начались накануне на островах Курильской гряды. В них участвуют более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Военные десантируются на один из Курильских островов «с целью совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки в сложных природно-климатических условиях».

Помимо этого, будет отрабатываться «поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир».

Напомним, 1 февраля правительство разрешило Минобороны пользоваться гражданским аэропортом на острове Итуруп. Он был построен в 2014 году.