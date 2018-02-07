Новая газета

В Вашингтоне площадь перед российским посольством получила имя Бориса Немцова

Общество

3
 

Городской совета Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством России имени политика Бориса Немцова, написал в твиттере бывший сопредседатель партии «Парнас» Владимир Кара-Мурза-младший.

По его словам, официальное открытие пройдет в третью годовщину со дня убийства политика — 27 февраля.

Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин ранее объявил о планах провести марш памяти убитого политика 25 февраля. Шествия проходят ежегодно.

Напомним, в прошлом году в конце февраля сенатор от штата Флорида Марко Рубио предложил переименовать улицу напротив здания российского посольства в Вашингтоне в честь Немцова.

Теги:
ak, россия, сша, убийство, вашингтон, немцов
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera