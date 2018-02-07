Минспорта подало шесть исков к застройщикам стадионов для чемпионата мира по футболу

Министерство спорта подало шесть исков на сумму 2,9 млрд рублей к застройщикам стадионов, на которых пройдет Чемпионат мира по футболу-2018, передает RNS.

Речь идет о двух исках к ПСО «Казань» на 555,5 и 609,7 млн рублей и «Стройтрансгазу» на 531,6 и 483,5 млн рублей, а также к «Крокус Интэрнэшнл» на 385,6 млн рублей и «Синара-Девелопмент» на 349,5 млн рублей.

Они связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов. В ведомстве уточнили, что подрядчикам предлагали урегулировать иски в досудебном порядке.

«Исковые требования выдвинуты за взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам, связанной с нарушением обязательств подрядчиков по строительству стадионов. Застройщикам известно об обращении Минспорта с исковыми заявлениями в суд», — рассказали в ведомстве.

Компания «Стройтрансгаз» — генподрядчик на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, «Крокус» — в Калининграде, «Синара» — в Екатеринбурге, а производственно-строительное объединение «Казань» — в Саранске и Самаре.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года в России будет проходить 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат впервые состоится в Восточной Европе. Проведение соревнований запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.