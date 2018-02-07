Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке
Первая ступень центрального сегмента ракеты Falcon Heavy компании SpaceX не приземлилась на плавучую платформу и утонула в Атлантическом океане, сообщает The Verge.
More photos from Falcon Heavy's first flight → https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/6vlXJoYif0— SpaceX (@SpaceX) February 7, 2018
Как рассказал основатель компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по итогам запуска, при посадке сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, поэтому он со скоростью 482 километров в час упал в воду. Два боковых ускорителя приземлились на мысе Канаверал.
По словам Илона Маска, отправленный в качестве груза Tesla Roadster не сможет пройти близкую к Марсу орбиту. Из-за долгой работы двигателей автомобиль улетит в сторону пояса астероидов.
SpaceX накануне запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета должна была вывести на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом, автомобиль Tesla Roadster красного цвета. За руль электрокара посадили манекен в скафандре SpaceX, в салоне играла песня «Space Oddity» Дэвида Боуи.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018
Falcon Heavy — самая грузоподъемная из существующих на данный момент и запущенных в космос ракет.