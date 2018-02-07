Россия начала высылку северокорейских рабочих из-за санкций против КНДР

В соответствии с принятой в декабре прошлого года резолюцией Совета безопасности ООН Россия начала отправлять в КНДР северокорейских рабочих, сообщает Интерфакс.

«Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку... Но мы решение Совета безопасности ООН выполняем неукоснительно, в обязательном порядке», — сказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, Россия ежегодно выдает гражданам КНДР 12-15 тысяч российских виз (большинство из них — для временной работы). Максимальное число работавших в России северокорейцев — 37 тысяч человек. При этом посол отрицает сообщения о рабских условиях труда. Мацегора добавил, что в среднем граждане КНДР в России получают около 500 долларов в месяц.

«Они работают по всей России, едут не индивидуально, а коллективно... В основном это строители, но они также работают на Дальнем Востоке на наших рыбных заводах, они работают в сельском хозяйстве», — сказал Мацегора.

При этом посол подчеркнул, что Москва не возвращает «насильно» в КНДР тех, кто туда возвращаться не хочет.

«Мы — в контакте с комиссариатом ООН по делам беженцев. Все проблемы этих людей, которые решили не возвращаться, мы решаем», — сказал он.

В конце декабря ООН приняла резолюцию, запрещающую использовать труд северокорейских рабочих. Согласно документу, страны-участницы должны выслать рабочих не позднее 20019 года.