Глава Ингушетии подтвердил сообщения о гибели своего племянника

Племянник главы Республики Ингушетии Юнус‐Бека Евкурова Хасан Евкуров найден мертвым, сообщает РБК со ссылкой на главу региона.

«Я сейчас нахожусь за границей. То, что он найден мертвым, там (в Республике Ингушетия) сейчас разбираются, это факт, с этим ничего не сделаешь. Это, к сожалению, так», — сказал Юнус‐Бек Евкуров.

В региональном Следственном комитете заявили, что у них пока нет информации о гибели Хасана Евкурова.

«Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову, сразу скончался на месте», — цитирует родственника мужчины ТАСС.

Ранее о гибели Хасана Евкурова сообщил телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации телеканала, мужчину нашли с огнестрельным ранением головы вечером 6 февраля в станице Троицкой в Ингушетии. Рядом с ним было охотничье ружье.